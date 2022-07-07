На острове Змеиный установили флаг Украины, фото: Сергей Братчук

https://racurs.ua/n172444-ukrainskiy-flag-s-poslaniem-russkomu-korablu-ustanovili-na-zmeinom-foto.html

Ракурс

На острові Зміний (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області) встановили Державний прапор України.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук,

Братчук зазначив, що на прапорі залишене повідомлення окупантам.

На прапорі текст: «ГУР МОУ. «Пам'ятай «русский военный корабль» острів Зміїний — це Україна!» І підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка, — зазначає Братчук.

Нагадаємо, росіяни залишили острів Зміїний наприкінці червня, заявивши що такі їхні дії нібито були «жестом доброї волі». Згодом з’явилася інформація, що ЗСУ закріпили на острові національний прапор, але військові пояснили, що просто скинули його на Зміїний, аби встановити в більш безпечних умовах.