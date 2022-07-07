Ракурсhttps://racurs.ua/
На острове Змеиный установили флаг Украины, фото: Сергей Братчук
Украинский флаг с посланием «русскому кораблю» установили на Змеином (ФОТО)https://racurs.ua/n172444-ukrainskiy-flag-s-poslaniem-russkomu-korablu-ustanovili-na-zmeinom-foto.htmlРакурс
На острові Зміний (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області) встановили Державний прапор України.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук,
Братчук зазначив, що на прапорі залишене повідомлення окупантам.
На прапорі текст: «ГУР МОУ. «Пам'ятай «русский военный корабль» острів Зміїний — це Україна!» І підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка, — зазначає Братчук.
Нагадаємо, росіяни залишили острів Зміїний наприкінці червня, заявивши що такі їхні дії нібито були «жестом доброї волі». Згодом з’явилася інформація, що ЗСУ закріпили на острові національний прапор, але військові пояснили, що просто скинули його на Зміїний, аби встановити в більш безпечних умовах.
Читайте также
Зеленский приказал отменить выдачу разрешений на выезд для военнообязанных — Генштаб согласился
Армия Украины стоит в 1 км от окрестностей Херсона — The Economist
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Загрузка...