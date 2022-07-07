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Ракурс
На острове Змеиный установили флаг Украины, фото: Сергей Братчук

Украинский флаг с посланием «русскому кораблю» установили на Змеином (ФОТО)

7 июл 2022, 11:52
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На острові Зміний (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області) встановили Державний прапор України.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник очільника Одеської ОВА Сергій Братчук,

Братчук зазначив, що на прапорі залишене повідомлення окупантам.

На прапорі текст: «ГУР МОУ. «Пам'ятай «русский военный корабль» острів Зміїний — це Україна!» І підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка, — зазначає Братчук.

На острові Зміїний встановили прапор України, фото: Сергій Братчук

Нагадаємо, росіяни залишили острів Зміїний наприкінці червня, заявивши що такі їхні дії нібито були «жестом доброї волі». Згодом з’явилася інформація, що ЗСУ закріпили на острові національний прапор, але військові пояснили, що просто скинули його на Зміїний, аби встановити в більш безпечних умовах.

Источник: Ракурс


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