Украинский флаг на Змеином пугает россиян, они пытались атаковать остров

https://racurs.ua/n172420-ukrainskiy-flag-na-zmeinom-pugaet-rossiyan-oni-pytalis-atakovat-ostrov.html

Ракурс

Після повернення українського прапора на звільнений острів Зміїний, росія намагалася атакувати цей регіон.

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Про це в ефірі телемарафону повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Прапор на острові вже перебуває і чекає свого часу. Однак це повідомлення збентежило ворогів і вони намагались провести авіаційну розвідку. Намагались, напевно, й ударів завдати. Але побачивши загрозу щодо того, як може бути застосована наша зброя з наближенням їхніх літаків, вони свої наміри відкоригували, і поки що тримаються подалі, — розповіла вона.

Тим часом сувенірний магазин Білого дому випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний.

Монета коштує 100 дол., її безплатно доставляють покупцям з України та країн НАТО, а 20% від продажів витратять на допомогу українським жінкам і дітям.

Нагадаємо, битва за острів, що тривала з перших днів великої війни росії проти України, закінчилася у кінці червня перемогою ЗСУ — росіян змусили забратися з острова через великі втрати, що їх завдавав вогонь українських підрозділів. У рф пояснили це «жестом доброї волі», що не завадило їхнім літакам обстріляти Зміїний вже 1 липня. Вийшло невдало і головнокомандувач Валерій Залужний пояснював, що росіяни намагалися у такий спосіб ліквідувати залишки власної техніки, яку не встигли евакуювати з острова.

Згодом з’явилася інформація, що ЗСУ закріпили на острові національний прапор, але військові пояснили, що просто скинули його на Зміїний, аби встановити в більш безпечних умовах.