347 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

Около 350 детей стали жертвами масштабной российской агрессии

https://racurs.ua/n172443-347-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu.html

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В Україні вже 347 стали жертвами масштабного російського вторгнення.

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Ще понад 646 дітей поранено. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 347;

Харківській області — 186;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

6 липня російські війська здійснили ракетний обстріл міста Торецьк Донецької області. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину;

6 липня внаслідок обстрілів міста Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 108 закладів освіти, з них 215 зруйновані повністю.