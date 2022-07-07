347 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

347 детей стали жертвами российского вторжения в Украинуhttps://racurs.ua/n172443-347-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu.htmlРакурс
В Україні вже 347 стали жертвами масштабного російського вторгнення.
Ще понад 646 дітей поранено. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 347;
- Харківській області — 186;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
6 липня російські війська здійснили ракетний обстріл міста Торецьк Донецької області. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину;
6 липня внаслідок обстрілів міста Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.
Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 108 закладів освіти, з них 215 зруйновані повністю.