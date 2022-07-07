В Переяславе снесли монумент к 300-летию «воссоединения» с россией, фото: Алексей Кулеба

https://racurs.ua/n172442-monument-k-300-letiu-vossoedineniya-s-rossiey-demontirovali-v-pereyaslave-foto.html

Ракурс

Монумент відзначення 300-річчя «возз'єднання» України з росією демонтували у місті Переяславі Київської області.

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Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, пам’ятник було демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.