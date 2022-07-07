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В Переяславе снесли монумент к 300-летию «воссоединения» с россией, фото: Алексей Кулеба

Монумент к 300-летию «воссоединения» с россией демонтировали в Переяславе (ФОТО)

7 июл 2022, 10:31
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Монумент відзначення 300-річчя «возз'єднання» України з росією демонтували у місті Переяславі Київської області.



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Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, пам’ятник було демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про «возз'єднання» чи «дружбу» з рашистами мова йти не може, — наголошує чиновник.

У Переяславі знесли монумент до 300-річчя «возз’єднання» з росією, фото: Олексій Кулеба

У Переяславі знесли монумент до 300-річчя «возз’єднання» з росією, фото: Олексій Кулеба

У Переяславі знесли монумент до 300-річчя «возз’єднання» з росією, фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


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