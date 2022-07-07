У Переяславі знесли монумент до 300-річчя «возз’єднання» з росією, фото: Олексій Кулеба

https://racurs.ua/ua/n172442-monument-do-300-richchya-vozziednannya-z-rosiieu-demontuvaly-v-pereyaslavi-foto.html

Ракурс

Монумент відзначення 300-річчя «возз'єднання» України з росією демонтували у місті Переяславі Київської області.

.

Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, пам’ятник було демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.