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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 36 тис. 650 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також рашисти вже втратили:
- 1 тис. 602 танки;
- 3 тис. 797 бойових броньованих машин;
- 815 артилерійських систем;
- 247 одиниць РСЗВ;
- 107 одиниць засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 667 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 665 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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