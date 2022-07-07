Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підбита російська техніка

150 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

7 лип 2022, 09:49
999

Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 36 тис. 650 особового складу.



.

За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

  • 1 тис. 602 танки;
  • 3 тис. 797 бойових броньованих машин;
  • 815 артилерійських систем;
  • 247 одиниць РСЗВ;
  • 107 одиниць засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 187 гелікоптерів;
  • 667 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 665 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 66 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів