Підбита російська техніка

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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 36 тис. 650 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

1 тис. 602 танки;

3 тис. 797 бойових броньованих машин;

815 артилерійських систем;

247 одиниць РСЗВ;

107 одиниць засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

667 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 665 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

66 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.