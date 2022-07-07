росія завдала нових ракетних ударів по Одещині

Росіяни вночі обстріляли Одещину, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n172440-rosiya-zavdala-novyh-raketnyh-udariv-po-odeschyni.html

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росія двічі атакувала Одещину.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, вночі двома ракетами було завдано удару по двох сільськогосподарських ангарах. В результаті споруди зруйновані, в одному з ангарів зберігалися близько 35 тонн зерна.

За попередніми даними, в результаті цього інциденту жертв немає.

А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал, — зазначається в повідомленні.

В ОК «Південь» зазначають, що ворог поширює фейки про нібито розташування на Одещині військової техніки та підрозділів в соціально-гуманітарних та медичних об'єктах.

Рашисти також закликають міжнародні організації «вплинути» на українську владу, яка, нібито, в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку.