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Россияне ночью обстреляли Одесскую область, фото: «Украинская правда»

россия нанесла новые ракетные удары по Одесчине

7 июл 2022, 09:23
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росія двічі атакувала Одещину.



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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, вночі двома ракетами було завдано удару по двох сільськогосподарських ангарах. В результаті споруди зруйновані, в одному з ангарів зберігалися близько 35 тонн зерна.

За попередніми даними, в результаті цього інциденту жертв немає.

А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал, — зазначається в повідомленні.

В ОК «Південь» зазначають, що ворог поширює фейки про нібито розташування на Одещині військової техніки та підрозділів в соціально-гуманітарних та медичних об'єктах.

Рашисти також закликають міжнародні організації «вплинути» на українську владу, яка, нібито, в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку.

Водночас, самі окупанти на тій же ж Херсонщині ховають свою техніку та військових в лікарнях, дворах дитсадків та шкіл, в інших соціально значущих об'єктах, саме в надії, що по цих місцях Збройні сили України не вестимуть вогонь, — наголошують в ОК «Південь».

Источник: Ракурс


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