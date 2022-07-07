россия нанесла новые ракетные удары по Одесчине

россия нанесла новые ракетные удары по Одесчинеhttps://racurs.ua/n172440-rossiya-nanesla-novye-raketnye-udary-po-odeschine.htmlРакурс
росія двічі атакувала Одещину.
Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Так, вночі двома ракетами було завдано удару по двох сільськогосподарських ангарах. В результаті споруди зруйновані, в одному з ангарів зберігалися близько 35 тонн зерна.
За попередніми даними, в результаті цього інциденту жертв немає.
А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал, — зазначається в повідомленні.
В ОК «Південь» зазначають, що ворог поширює фейки про нібито розташування на Одещині військової техніки та підрозділів в соціально-гуманітарних та медичних об'єктах.
Рашисти також закликають міжнародні організації «вплинути» на українську владу, яка, нібито, в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку.
Водночас, самі окупанти на тій же ж Херсонщині ховають свою техніку та військових в лікарнях, дворах дитсадків та шкіл, в інших соціально значущих об'єктах, саме в надії, що по цих місцях Збройні сили України не вестимуть вогонь, — наголошують в ОК «Південь».