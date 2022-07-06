Россия целилась в него, но не попала - памятник Сковороде уцелел после ракетного удара

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Ракурс

Пам’ятник Григорію Сковороди після російського ракетного удару по педуніверситету у Харкові майже уцілів.



Скульптуру авторства Сейфаддіна Гурбанова дістали з-під завалів з незначними тріщинами, повідомляє кореспондент «Суспільного». Раніше керівники навчального закладу вважали, що пам’ятник українському філософу був повністю знищений.

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Російська армія у ніч на 6 липня обстріляла Харківський педагогічний університет ім. Сковороди. Загинув охоронець. Від обстрілу в центральному корпусі на вулиці Валентинівській обвалилися три поверхи.

Від влучання ракети сталася пожежа, яку швидко загасили. На місці працювали 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 людей особового складу, які розбирали завали.