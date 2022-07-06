Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россия целилась в него, но не попала - памятник Сковороде уцелел после ракетного удара

Россия целилась в него, но не попала — памятник Сковороде уцелел после ракетного удара (ФОТО)

6 июл 2022, 16:59
999

Пам’ятник Григорію Сковороди після російського ракетного удару по педуніверситету у Харкові майже уцілів.

Скульптуру авторства Сейфаддіна Гурбанова дістали з-під завалів з незначними тріщинами, повідомляє кореспондент «Суспільного». Раніше керівники навчального закладу вважали, що пам’ятник українському філософу був повністю знищений.



.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Російська армія у ніч на 6 липня обстріляла Харківський педагогічний університет ім. Сковороди. Загинув охоронець. Від обстрілу в центральному корпусі на вулиці Валентинівській обвалилися три поверхи.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Від влучання ракети сталася пожежа, яку швидко загасили. На місці працювали 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 людей особового складу, які розбирали завали.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Постраждали основні інфраструктурні об'єкти університету: навчальний комплекс імені Івана Прокопенка, бібліотека, музей, редакція газети, ректорський відділ і український мовно-літературний факультет.

Вибухова хвиля зачепила інші корпуси. Центральний корпус зруйнований на 50%.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров