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Ракурс
Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Росія цілилася в нього, але не влучила — пам’ятник Сковороді уцілів після ракетного удару рф (ФОТО)

6 лип 2022, 16:59
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Пам’ятник Григорію Сковороди після російського ракетного удару по педуніверситету у Харкові майже уцілів.

Скульптуру авторства Сейфаддіна Гурбанова дістали з-під завалів з незначними тріщинами, повідомляє кореспондент «Суспільного». Раніше керівники навчального закладу вважали, що пам’ятник українському філософу був повністю знищений.



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Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Російська армія у ніч на 6 липня обстріляла Харківський педагогічний університет ім. Сковороди. Загинув охоронець. Від обстрілу в центральному корпусі на вулиці Валентинівській обвалилися три поверхи.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Від влучання ракети сталася пожежа, яку швидко загасили. На місці працювали 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 людей особового складу, які розбирали завали.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Постраждали основні інфраструктурні об'єкти університету: навчальний комплекс імені Івана Прокопенка, бібліотека, музей, редакція газети, ректорський відділ і український мовно-літературний факультет.

Вибухова хвиля зачепила інші корпуси. Центральний корпус зруйнований на 50%.

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Джерело: Ракурс


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