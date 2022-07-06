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Пам’ятник Григорію Сковороди після російського ракетного удару по педуніверситету у Харкові майже уцілів.
Харківський педагогічний університет після обстрілу РФ, 6 липня 2022 року. Фото: Суспільне Харків
Росія цілилася в нього, але не влучила — пам’ятник Сковороді уцілів після ракетного удару рф (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172424-rosiya-cilylasya-v-nogo-ale-ne-vluchyla-pam-yatnyk-skovorodi-uciliv-pislya-raketnogo-udaru-rf.htmlРакурс
Пам’ятник Григорію Сковороди після російського ракетного удару по педуніверситету у Харкові майже уцілів.
Скульптуру авторства Сейфаддіна Гурбанова дістали з-під завалів з незначними тріщинами, повідомляє кореспондент «Суспільного». Раніше керівники навчального закладу вважали, що пам’ятник українському філософу був повністю знищений.
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Російська армія у ніч на 6 липня обстріляла Харківський педагогічний університет ім. Сковороди. Загинув охоронець. Від обстрілу в центральному корпусі на вулиці Валентинівській обвалилися три поверхи.
Від влучання ракети сталася пожежа, яку швидко загасили. На місці працювали 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 людей особового складу, які розбирали завали.
Постраждали основні інфраструктурні об'єкти університету: навчальний комплекс імені Івана Прокопенка, бібліотека, музей, редакція газети, ректорський відділ і український мовно-літературний факультет.
Вибухова хвиля зачепила інші корпуси. Центральний корпус зруйнований на 50%.