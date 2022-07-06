На "крилах" медведчука літатимуть ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172423-na-krylah-medvedchuka-litatymut-zsu-foto.html

Ракурс

Правоохоронці вилучили гелікоптер і літак, якими користувалася родина підозрюваного в держзраді нардепа віктора медведчука, та передали їх на потреби Збройних сил України.

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Про це 6 липня розповіли в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука", — йдеться в повідомленні.

За клопотанням офісу генерального прокурора на вилучене майно наклали арешт і передали його для потреб Збройних сил України.

Раніше правоохоронці наклали арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України (Оксана Марченко, — «Ракурс»), — йдеться в повідомленні.

У лютому 2021 року РНБО запровадила санкції до кума володимира путіна медведчука і його дружини Марченко за фінансування тероризму.

13 травня 2021 року Печерський районний суд міста Києва вперше обрав запобіжний захід Медведчуку: цілодобовий домашній арешт.

медведчуку оголошено про дві підозри: перша — у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга — у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258−3 (сприяння діяльності терористичної організації)).

21 лютого 2022 року, за кілька днів до великого наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого.

27 лютого в МВС підтвердили, що Віктор Медведчук утік у невідомому напрямку.

12 квітня Медведчука затримала СБУ. Як виявилося, він перебував в орендованому маєтку в Києві і за сприяння охоронців та ФСБ Росії планував в однострої українського військового виїхати до Придністров’я.