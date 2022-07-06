Біля залізничного вокзалу Херсона знищили склади військових рф

https://racurs.ua/ua/n172422-bilya-zaliznychnogo-vokzalu-hersona-znyschyly-sklady-viyskovyh-rf-video.html

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У окупантів продовжує горіти земля під ногами — у Херсоні спалахнув черговий склад паливно-мастильних матеріалів.

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У тимчасово окупованому обласному центрі Херсонщини 6 липня помітили стовпи диму. Користувачі соцмереж припустили, що горить ворожий склад з боєприпасами, а загорілося в районі залізничного вокзалу.

Про це спочатку інформувало «Суспільне» та телеграм-канал «Х*йовий Херсон».

У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух, — пише «Суспільне».

Згодом радник голови ОВА Сергій Хлань підтвердив, що «в Херсоні в районі залізничного вокзалу знищили склади військових рф».

У мережі також поширюють відео.

Радник глави МВС Антон Геращенко написав в Телеграм, що ворог використовував склад його для заправки БТР та іншої бойової техніки, а стовп густого чорного диму видно з кількох місць міста.

Місцеві жителі підтверджують, що жодного обстрілу не було, хоча було чути вибух.