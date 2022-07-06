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Ракурс
Я хворий до кінця життя - СБУ перехопила істерику окупанта після побачених втрат росіян (АУДІО)

Я хворий до кінця життя — СБУ перехопила запис істерики окупанта після побачених втрат росіян (АУДІО)

6 лип 2022, 17:21
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У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових.



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Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви й бажання лікуватися.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині.

Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в «цинках» приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда, — каже загарбник своїй дівчині (дружині).

Він уже не уявляє, як це — жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі.

В СБУ нагадали про надійний спосіб зберегти своє життя: «гаряча» телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.

Джерело: Ракурс


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