Я болен до конца жизни - СБУ перехватила запись истерики оккупанта после увиденных потерь россиян

https://racurs.ua/n172425-ya-bolen-do-konca-jizni-sbu-perehvatila-zapis-isteriki-okkupanta-posle-uvidennyh-poter-rossiyan.html

Ракурс

У окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових.

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Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви й бажання лікуватися.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині.

Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в «цинках» приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда, — каже загарбник своїй дівчині (дружині).

Він уже не уявляє, як це — жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться, планує об’їздити церкви та монастирі.

В СБУ нагадали про надійний спосіб зберегти своє життя: «гаряча» телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон.