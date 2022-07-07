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Ракурс
Майже 350 дітей стали жертвами масштабної російської агресії

347 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну

7 лип 2022, 11:09
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В Україні вже 347 стали жертвами масштабного російського вторгнення.



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Ще понад 646 дітей поранено. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 347;
  • Харківській області — 186;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

6 липня російські війська здійснили ракетний обстріл міста Торецьк Донецької області. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину;

6 липня внаслідок обстрілів міста Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 108 закладів освіти, з них 215 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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