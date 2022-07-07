Українські військові встановили Державний прапор на острові Зміїний, скріншот відео

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Українські військові завершили зачистку розташованого в північно-західній частині Чорного моря острова Зміїний, який тривалий час перебував під російською окупацією.

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Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

Крім того, на острові виявлено покинуту росіянами амуніцію.

Зазначається, що після себе «руський мір» залишив на острові суцільні руїни.

Також українські воїни встановили і закріпили на острові прапори України, один з яких було доставлено на острів дещо раніше.

Нагадаємо, на встановленому на Зміїному українському прапорі залишено послання «русскому кораблю».