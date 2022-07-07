Україна вже застосовує реактивні системи HIMARS, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/ua/n172448-skilky-himars-vje-otrymala-ukrayina-rozpoviv-danilov.html

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США та інші союзники вже надали Україні дев’ять ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

За словами Данілова, ці системи вже ефективно діють і росіяни «беззахисні перед ними».

Вони дуже хвилюються, — наголошує секретар РНБО.

Проте він наголошує, що Україні знадобляться ще десятки таких пускових установок систем HIMARS, щоб перейти у наступ. Наразі, за його словами, Україна має вести оборонну війну.

Данілов також заявив, що власний арсенал росії демонструє ознаки вичерпання, тож у неї вже немає сил атакувати більше ніж на одному фронті.

Українські військові почали використовувати системи HIMARS наприкінці червня.

Джерело: The Wall Street Journal