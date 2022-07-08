Подбитая российская техника, фото: «Укринформ»

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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 36 тис. 900 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 637 танків;

3 тис. 811 бойових броньованих машин;

828 одиниць артилерійських систем;

247 одиниць РСЗВ;

107 одиниць засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

669 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 685 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

66 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу ворог зазнав на Краматорському напрямку.