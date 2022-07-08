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Украинская авиация 7 июля нанесла ряд ударов по врагу, фото: Командование Воздушных сил
Склад боеприпасов и десятки рашистов — уничтоженное авиацией за сутки назвали в Воздушных силахhttps://racurs.ua/n172470-sklad-boepripasov-i-desyatki-rashistov-unichtojennoe-aviaciey-za-sutki-nazvali-v-vozdushnyh-silah.htmlРакурс
Українська авіація за минулу добу, 7 липня, знищила десятки окупантів та низку техніки ворога.
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Про це сьогодні. 8 липня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку, — вказано в повідомлені.
Зазначається, що в результаті українською авіацією уражено:
- бойові позиції окупантів;
- вісім танків;
- вісім бойових броньованих машин;
- польовий склад боєприпасів;
- живу силу ворога.
Нагадаємо, загалом рашисти за минулу добу в ході масштабної агресії проти України втратили 35 танків.