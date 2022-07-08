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Украинская авиация 7 июля нанесла ряд ударов по врагу, фото: Командование Воздушных сил

Склад боеприпасов и десятки рашистов — уничтоженное авиацией за сутки назвали в Воздушных силах

8 июл 2022, 10:24
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Українська авіація за минулу добу, 7 липня, знищила десятки окупантів та низку техніки ворога.



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Про це сьогодні. 8 липня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що в результаті українською авіацією уражено:

  • бойові позиції окупантів;
  • вісім танків;
  • вісім бойових броньованих машин;
  • польовий склад боєприпасів;
  • живу силу ворога.

Нагадаємо, загалом рашисти за минулу добу в ході масштабної агресії проти України втратили 35 танків.

Источник: Ракурс


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