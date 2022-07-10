Конгресвумен Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

Конгресвумен Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмакаhttps://racurs.ua/ua/n172529-kongresvumen-spartc-pererahuvala-zvynuvachennya-proty-iermaka.htmlРакурс
Вікторія Спартц, член Палати представників США, яка раніше звернулася до американського президента Джо Байдена з листом стосовно безпечності переговорів з головою Офісу президента України, вважає, що президент України Володимир Зеленський має «розв'язувати проблему» Андрія Єрмака.
Також вона, реагуючи на заяву МЗС України на її лист до Байдена, закликала це відомство серйозно ставитися до її заяв. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на її сайті.
Я закликаю міністерство розглянути моє заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо пана Єрмака, замість того, щоб почати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не захисними банальностями, — наголошує Спартц.
Конгресвумен перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака і запропонувала очільнику Офісу президента самому їх спростувати:
- витік інформації в білорусь і зрештою в росію стосовно спецоперації України із захоплення групи «вагнерівців», що призвело до її провалу;
- погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
- запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч інформації західної розвідки, що перешкоджало Україні належним чином підготуватися до війни;
- саботаж на Херсонщині та захоплення його росіянами, що призвело до трагедії батальйону «Азов»;
- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;
- навмисне затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.
Завдяки потужній підтримці, яку я отримую від американців, українців і багатьох людей у всьому світі, я розумію, чому мої коментарі вразили Міністерство закордонних справ України, — зазначила Спартц.