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Ракурс
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Конгресвумен Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

10 лип 2022, 08:32
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Вікторія Спартц, член Палати представників США, яка раніше звернулася до американського президента Джо Байдена з листом стосовно безпечності переговорів з головою Офісу президента України, вважає, що президент України Володимир Зеленський має «розв'язувати проблему» Андрія Єрмака.



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Також вона, реагуючи на заяву МЗС України на її лист до Байдена, закликала це відомство серйозно ставитися до її заяв. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на її сайті.

Я закликаю міністерство розглянути моє заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо пана Єрмака, замість того, щоб почати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не захисними банальностями, — наголошує Спартц.

Конгресвумен перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака і запропонувала очільнику Офісу президента самому їх спростувати:

  • витік інформації в білорусь і зрештою в росію стосовно спецоперації України із захоплення групи «вагнерівців», що призвело до її провалу;
  • погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
  • запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч інформації західної розвідки, що перешкоджало Україні належним чином підготуватися до війни;
  • саботаж на Херсонщині та захоплення його росіянами, що призвело до трагедії батальйону «Азов»;
  • затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;
  • навмисне затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Завдяки потужній підтримці, яку я отримую від американців, українців і багатьох людей у ​​всьому світі, я розумію, чому мої коментарі вразили Міністерство закордонних справ України, — зазначила Спартц.

Джерело: Ракурс


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