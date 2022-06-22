Обстріл Часів Яру 21 червня, фото: Телеграм-канал Павла Кириленка

https://racurs.ua/ua/n171951-rosiyany-vdaryly-po-plyaju-na-donbasi-poraneno-shistoh-ditey.html

Ракурс

Шестеро дітей отримали поранення внаслідок обстрілу Часового Яру російськими військовими 21 червня.

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Російські військові завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Поранені — діти віком від 9 до 16 років. Всього у результаті обстрілу загинула одна людина. Ще 11 отримали травми.

Часів Яр — місто у Бахмутському районі Донеччини.

За попередньою інформацією, використали касетні снаряди, — повідомив Кириленко.

Станом на ранок 22 червня більше ніж 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинуло та понад 592 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 307, Харківській — 175, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківського району Харківської області отримала смертельні поранення восьмирічна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2 тис. 52 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.