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Ракурс
Знищена російська техніка, фото: «Український тиждень»

37,3 тис. окупантів вже знищили захисники України (ІНФОГРАФІКА)

10 лип 2022, 10:57
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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 37,3 тис. особового складу.



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За добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 641 танк;
  • 3 тис. 823 бойових броньованих машин;
  • 834 одиниці артилерійських систем;
  • 247 одиниці РСЗВ;
  • 108 одиниць засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 676 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 66 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що минулої доби противник найбільших втрат зазнав на Краматорському напрямку.

Джерело: Ракурс


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