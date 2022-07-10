Знищена російська техніка, фото: «Український тиждень»

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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 37,3 тис. особового складу.

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За добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 641 танк;

3 тис. 823 бойових броньованих машин;

834 одиниці артилерійських систем;

247 одиниці РСЗВ;

108 одиниць засобів ППО;

217 літаків;

188 гелікоптерів;

676 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

155 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

66 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що минулої доби противник найбільших втрат зазнав на Краматорському напрямку.