Артилерія ЗСУ знищила російську техніку на Харківщині. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n172520-artyleriya-zsu-znyschyla-rosiysku-tehniku-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Українська артилерія продовжує утилізувати російську військову техніку.

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Декілька одиниць техніки військовим ЗСУ вдалося спопелити на Харківському напрямку. Артилеристи вогнем з непрямої наводки перетворили на металобрухт ворожий танк, МТЛБ та вантажівку «КамАЗ» з боєприпасами. Про це 9 липня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України у Telegram.

У мережі вже з’явилося відео, як після влучань вибухає та горить російська техніка.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 9 липня повідомляється, що на Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті раніше рубежі. Росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Явірського, Старої Гнилиці, Українки, Микільського, Базаліївки, Руських Тишок, Черкаських Тишок, П’ятигірського, Прудянки, Чорноглазівки, Кутузівки, Старого Салтова, Шестакова та Рубіжного.

Нагадаємо, 9 липня Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських військ у Чорнобаївці. Місцеві мешканці повідомляли, що детонацію було чути і видно в окупованому Херсоні.