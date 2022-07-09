ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Чорнобаївці - детонацію чути і видно у Херсоні

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Збройні сили України знищили склад боєприпасів росіян у Чорнобаївці — детонацію чути і видно у Херсоні.

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Жителі Чорнобаївки та околиць обласного центру 9 липня повідомляють про те, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, триває масштабна пожежа.

Поблизу летовища в Чорнобаївці горить російський склад боєприпасів, повідомив на своїй сторінці у Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію, — написав він.

Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона повідомляють про те, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, а херсонський журналіст Костянтин Риженко виклав фото і відео масштабного загоряння у Чорнобаївці. Трохи згодом у небі з’явились сліди ракет.