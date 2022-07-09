Багато фермерів в Україні відмовляються експортувати нинішній урожай — The Washington Posthttps://racurs.ua/ua/n172504-bagato-fermeriv-v-ukrayini-vidmovlyautsya-eksportuvaty-nynishniy-urojay-the-washington-post.htmlРакурс
Українські фермери фінансово спустошуються через вторгнення росіян.
До чого може призвести блокада українських портів, дізнавалися автори The Washington Post.
Журналіст WP поспілкувався із хліборобом з Баштанки Володимиром Онищуком. Його зерно, вартістю в 100 тис. дол., застрягло в Миколаєві після 24 лютого. Спочатку Володимир не надто хвилювався, але з часом стало зрозуміло: він не лише втратив гроші від останнього врожаю, а й через брак коштів може не засіяти новий.
Єдина альтернатива експорту зерна — вантажівкою чи потягом на Захід або через менші порти на річці Дунай, що призводить до втрати прибутку.
Багато фермерів взагалі відмовляються експортувати нинішній урожай. Дехто сказав, що поки зберігатиме зерно в силосах. Але без надходження грошей вони можуть не зібрати врожай цієї осені — це загрожує різким скороченням виробництва одного з найбільших у світі виробників зерна на роки вперед.
Крім того, виникають логістичні проблеми в ЄС. Україна та Європейський Союз використовують різні розміри колії, тому зерно потрібно перевантажувати з одного вагона в інший на кордоні — ще одна трудомістка та дорога задача.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що росія намагається створити черговий Голодомор, який радянський союз влаштував у 30-х роках. Однак тепер — у світовому масштабі.
4 липня президент України розповів, що в Україні заблоковано 22 млн тонн зерна. Наразі ведуться переговори з ООН та Туреччиною, щоб створити можливості для експорту зерна, наголосив Волоидмир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.
Україні важливо відновити експорт зернових культур. Ми зацікавлені в тому, щоб наші фермери продовжили працювати і наступного року, і наступного врожаю. Для цього потрібно, щоб ми експортували все це — ячмінь, пшеницю, кукурудзу, — додав Зеленський.