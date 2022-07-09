37 тис. окупантів з рф ліквідували ЗСУ - військові втрати росії

https://racurs.ua/ua/n172503-vtraty-okupaciynyh-viysk-na-terytoriyi-ukrayiny-perevyschyly-37-tys-ubytymy.html

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Втрати окупаційних військ росії на території України станом на 9 липня перевищили 37 тис осіб убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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Про це йдеться у щоденному оновленні Генерального штабу ЗСУ.

За добу ЗСУ ліквідували приблизно 300 окупантів.

В Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 липня орієнтовно склали: