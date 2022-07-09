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37 тис. окупантів з рф ліквідували ЗСУ - військові втрати росії

Втрати окупаційних військ на території України перевищили 37 тис. убитими

9 лип 2022, 10:30
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Втрати окупаційних військ росії на території України станом на 9 липня перевищили 37 тис осіб убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.



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Про це йдеться у щоденному оновленні Генерального штабу ЗСУ.

За добу ЗСУ ліквідували приблизно 300 окупантів.

Втрати росіян в Україні станом на 9 липня, дані - Генштаб ЗСУ

В Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 липня орієнтовно склали:

  • близько 37 тис. 200 солдат;
  • танків — 1 тис. 638;
  • бойових броньованих машин — 3 тис. 815;
  • артилерійських систем — 832;
  • РСЗВ — 247;
  • засобів ППО — 108;
  • літаків — 217;
  • гелікоптерів — 187;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 687;
  • кораблі /катери — 15;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 674;
  • крилатих ракет — 155.

Джерело: Ракурс


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