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росія перекидає резерви з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій - британська розвідка

росія перекидає резерви з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій — британська розвідка

9 лип 2022, 09:53
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Британська розвідка 9 липня повідомляє, що росія перекидає резервні сили з усієї країни та підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій.



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Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається зі знятими з довготривалого зберігання бронемашинами МТ-ЛБ. Їх використовуватимуть як основний транспорт.

Саме з цією технікою розгортається велика частина нових піхотних підрозділів.

Британські розвідники пишуть, що попри заяву російського диктатора путіна 7 липня 2022 року про те, що російська армія «навіть не розпочала» своїх значних зусиль в Україні, багато з її посилень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням.

Джерело: Ракурс


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