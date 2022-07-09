россия перебрасывает резервы со всей страны и собирает их вблизи Украины для будущих наступлений - британская разведка

https://racurs.ua/n172502-rossiya-perebrasyvaet-rezervy-so-vsey-strany-i-sobiraet-ih-vblizi-ukrainy-dlya-buduschih.html

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Британська розвідка 9 липня повідомляє, що росія перекидає резервні сили з усієї країни та підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій.

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Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається зі знятими з довготривалого зберігання бронемашинами МТ-ЛБ. Їх використовуватимуть як основний транспорт.

Саме з цією технікою розгортається велика частина нових піхотних підрозділів.

Британські розвідники пишуть, що попри заяву російського диктатора путіна 7 липня 2022 року про те, що російська армія «навіть не розпочала» своїх значних зусиль в Україні, багато з її посилень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням.