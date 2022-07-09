Российские войска боятся контрнаступления ВСУ и взяли оперативную паузу — ISW (КАРТА)https://racurs.ua/n172498-rossiyskie-voyska-boyatsya-kontrnastupleniya-vsu-i-vzyali-operativnuu-pauzu-isw-karta.htmlРакурс
В американському Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували дії російських військ в Україні, і припускають, що окупанти взяли оперативну паузу, попри обмежені спроби наступати на Донбасі.
Загарбники бояться української контратаки.
Американські експерти вважають, що «коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим і не відразу помітним».
ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російська війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська очевидно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.
Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.
Інші висновки ISW стосуються окремих напрямків бойових дій в Україні:
- російські війська продовжували вести обмежені наступальні операції на північ від Слов’янська;
- окупанти продовжували спроби просунутися до Сіверська з Лисичанська, але підтверджених територіальних завоювань не відбулося;
- російські сили розпочали штурм Дементіївки;
- загарбники продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область, щоб відновити втрачені позиції.
В ISW звернули увагу на рішення російської Ради Федерації — там схвалили законопроект, який зобов’язує Кремль виплачувати ветеранську допомогу цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.
Крім того, російська окупаційна влада продовжує створювати умови для анексії Донбасу та півдня України.