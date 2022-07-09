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Российские войска боятся контрнаступления ВСУ и взяли оперативную паузу - ISW (КАРТА)

Российские войска боятся контрнаступления ВСУ и взяли оперативную паузу — ISW (КАРТА)

9 июл 2022, 08:32
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В американському Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували дії російських військ в Україні, і припускають, що окупанти взяли оперативну паузу, попри обмежені спроби наступати на Донбасі.



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Загарбники бояться української контратаки.

Американські експерти вважають, що «коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувалося до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим і не відразу помітним».

ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російська війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська очевидно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Карта бойових дій 8 липня, дані - ISW

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Інші висновки ISW стосуються окремих напрямків бойових дій в Україні:

  • російські війська продовжували вести обмежені наступальні операції на північ від Слов’янська;
  • окупанти продовжували спроби просунутися до Сіверська з Лисичанська, але підтверджених територіальних завоювань не відбулося;
  • російські сили розпочали штурм Дементіївки;
  • загарбники продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область, щоб відновити втрачені позиції.

Карта бойових дій 8 липня, дані - ISW

В ISW звернули увагу на рішення російської Ради Федерації — там схвалили законопроект, який зобов’язує Кремль виплачувати ветеранську допомогу цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.

Карта бойових дій 8 липня, дані - ISW

Крім того, російська окупаційна влада продовжує створювати умови для анексії Донбасу та півдня України.

Источник: Ракурс


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