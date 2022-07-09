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Силовики 24 февраля уничтожали секретные документы резонансных дел, многие из которых касаются россии

Силовики 24 февраля уничтожали секретные документы резонансных дел, многие из которых касаются россии — СМИ (ВИДЕО)

9 июл 2022, 08:17
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Державне бюро розслідувань України знищило секретні матеріали резонансних кримінальних справ в перші дні війни.



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За даними журналістів «Настоящего времени», у період з 24 по 26 лютого, посадовими особами ДБР знищено матеріали по 140 кримінальним справам та по 500 негласними слідчим діям.

Зокрема, знищено частину матеріалів по «харківським угодам», «вугільній справі медведчука», «розкраданні української армії у період з 1990 до 2014», деяким «справам Порошенка» та іншим.

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що на початку повномасштабного вторгнення слідчі Держбюро розслідувань знищили частину матеріалів різних кримінальних справ. Наразі там працюють над тим, щоб відновити інформацію.

Як написали в «Настоящем времени», 24 лютого уночі за кілька годин до вторгнення ДБР перевезло матеріали із центрального офісу в Києві до Хмельницького. Частина таємних матеріалів лишилася в столиці і їх знищили. Уранці 25 лютого до Хмельницького прибув очільник ДБР Олексій Сухачов і там підписав наказ про знищення чергової партії матеріалів кримінальних справ. Деякі з них мали гриф «Особливо важливі».

Таким чином, співробітники ДБР знищили матеріали у справі «Харківських угод», справі про «зубожіння армії», справі Якименка, «вугільній справі» медведчука та декількох справах Порошенка.

ДБР офіційно спростувало факт знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах. Водночас відомство проводить службове розслідування за фактом знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах. Про це 8 липня написав журналіст-розслідувач «УП» Михайло Ткач.

Вчора моя колега Ирина Ромалийская опублікувала довідку, яка свідчить про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення росії знищило деякі важливі матеріали важливих проваджень. ДБР спростовує цю інформацію. Якщо факти, про які говорить моя колега, — це неправда, тоді про яке службове розслідування йде мова у наказі, який я зараз публікую? ВІн отриманий від джерел у ДБР, — зазначив Ткач.

У ДБР заперечили знищення резонансних справ під час війни. Усі матеріали щодо резонансних справ, зокрема, справ Майдану, збережено, запевняють у бюро. Поширенні повідомлення в ЗМІ щодо знищення матеріалів у відомстві назвали маніпуляціями.

Источник: Ракурс


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