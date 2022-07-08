США обнаружили в россии 18 "фильтрационных лагерей" для украинцев - New York Times

США виявили в Росії 18 фільтраційних таборів для українців.

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Про це повідомила New York Times 8 липня з посиланням на заступника голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан.

За її словами, росія готувалася до процедури фільтрації ще до початку війни в Україні 24 лютого.

Списки українських громадян, які вважалися загрозливими для російського контролю над Україною, включаючи всіх, хто дотримується проукраїнських поглядів", були складені росією заздалегідь, — сказала Остріан.

Остріан розповіла, що російські чиновники — за допомогою проксі-груп — створили «фільтраційні табори» в школах, спортивних центрах і культурних установах вздовж українсько-російського кордону.

Свідчення, надані The New York Times та іншим виданням людьми, які втекли з росії після їх «фільтрації», включали розповіді про допити, побиття та тортури людей, яких вважають зв’язаними з українськими збройними силами, а також про зникнення людей. Після фільтраційних таборів українців відправляли в міста по всій росії — за свідченнями, часто в регіони поблизу Китаю чи Японії.

Російські чиновники, ймовірно, створили списки українських цивільних осіб, які вважалися такими, що загрожують контролю росії над Україною, включаючи будь-кого, хто мав проукраїнські погляди, таких як політичні діячі та активісти, а також співробітники служби безпеки, для затримання та фільтрації, — сказала Остріан на брифінгу ОБСЄ у Відні.

Заступник голови місії США при ОБСЄ назвала фільтрацію «сталінським процесом», додавши, що це «останнє в довгій історії росії використання масової депортації та депопуляції, щоб спробувати підпорядкувати та контролювати людей».

Раніше уряд України заявив, що приблизно 1,6 млн людей були примусово переселені до росії, у тому числі близько 250 тис. дітей.

Немає публічного реєстру, гарячих ліній, на які можна телефонувати, немає жодної відповідальності, — сказала Остіран.

Вона процитувала інтерв’ю, які втікачі з фільтраційних таборів дали ЗМІ, в яких описувалося, як у них конфіскували паспорти та як деяких із тих, хто втікав, спонукали подати документи на російське громадянство.

Наполягаючи на міжнародних зусиллях, щоб допомогти задокументувати ці випадки, заступник голови місії США при ОБСЄ припустила, що Вашингтон домагатиметься судового переслідування причетних осіб.