россия обстреляла Николаев и пыталась захватить Углегорскую ТЭС – утренняя сводка Генштаба

https://racurs.ua/n172501-rossiya-obstrelyala-nikolaev-i-pytalas-zahvatit-uglegorskuu-tes-utrennyaya-svodka-genshtaba.html

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росія обстріляла Миколаїв та намагалась захопити Вуглегірську ТЕС. Про події ночі з 8 на 9 липня розповів Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні з фронтів.

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Уздовж лінії зіткнення тривають обстріли. Російські війська намагалися взяти штурмом контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне становище в районі Доломітного. Українські воїни не дали окупантам прорватися і відкинули їх на колишні позиції.

Уранці 9 липня рф обстріляла Миколаїв, а також Інгулецький район Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, ще двоє — отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Також ворог противник штурмовими діями намагається просунутися у районі населеного пункту Григорівка на Краматорському напрямку. Бої продовжуються. Окрім цього, окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії зіткнення з фронтом.

Окупанти активізувалися по всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки Сили оборони України не фіксують «оперативної паузи» у діях окупантів, про яку говорив путін. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські війська продовжують спроби прорвати адмінкордон Луганської області.

Атакують з декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить всюди — від Кремінної до Попасної, — розповів Гайдай.

Через шторм росія майже удвічі скоротила своє корабельне угруповання в Чорному морі. Водночас напоготові залишаються 20 крилатих ракет типу «Калібр».