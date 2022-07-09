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В Конгрессе США сомневаются в честности Ермака и требуют объяснений от Байдена
В Конгрессе США сомневаются в честности Ермака и требуют объяснений от Байденаhttps://racurs.ua/n172500-v-kongresse-ssha-somnevautsya-v-chestnosti-ermaka-i-trebuut-obyasneniy-ot-baydena.htmlРакурс
У Конгресі США вимагають від президента Джозефа Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
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Вікторія Спартц з Палати представників США 8 липня звернулася до Байдена з листом, у якому просить пояснення щодо «процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Єрмаком».
Спартц — член Республіканської партії, перша представниця України, яка перемогла на виборах в Палату представників Конгресу США у 2020 році.
«Європейська правда» опублікувала лист Спартц.
При цьому частина листа Спартц є секретною — вона закрита чорною плашкою. Зміст цього фрагмента не уточнюється. Конгресвумен у цьому сенсі коротко згадує про «наявність різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв’язків з росією».
Спартц в листі згадує і про заступника з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, якого призначив Єрмак. Конгресвумен стверджує, що саме Татаров затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують.
Спартц пише, що в Єрмак хороші стосунки із радником з національної безпеки Джейком Салліваном, але діяльність голови ОП «викликає багато занепокоєнь у низки людей у США і за кордоном».
Тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із Заходом і нашою країною, на нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Ця також наш обов’язок перед сміливими українськими солдатами й сильним українським народом, який бореться за свободу й міжнародний порядок для нас усіх, — підсумовує Спартц.
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