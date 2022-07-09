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Потери оккупационных войск на территории Украины превысили 37 тыс. убитыми
Потери оккупационных войск на территории Украины превысили 37 тыс. убитымиhttps://racurs.ua/n172503-poteri-okkupacionnyh-voysk-na-territorii-ukrainy-prevysili-37-tys-ubitymi.htmlРакурс
Втрати окупаційних військ росії на території України станом на 9 липня перевищили 37 тис осіб убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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Про це йдеться у щоденному оновленні Генерального штабу ЗСУ.
За добу ЗСУ ліквідували приблизно 300 окупантів.
В Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 липня орієнтовно склали:
- близько 37 тис. 200 солдат;
- танків — 1 тис. 638;
- бойових броньованих машин — 3 тис. 815;
- артилерійських систем — 832;
- РСЗВ — 247;
- засобів ППО — 108;
- літаків — 217;
- гелікоптерів — 187;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 687;
- кораблі /катери — 15;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 674;
- крилатих ракет — 155.
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