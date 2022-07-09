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Ракурс
Перевізник Кузя - військові показали доправку боєкомплекту артилеристам на передову

Перевізник Кузя — військові показали доправлення боєкомплекту артилеристам на передову (ВІДЕО)

9 лип 2022, 14:47
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Військові показали доправлення боєкомплекту артилеристам на передову. Командування Сухопутних сил ЗСУ опублікувало ролик про «перевізника Кузю» — українського офіцера, який робить щодня декілька рейсів на пікапі, щоб забезпечити артилеристів снарядами.



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Сьогоднішня війна — війна артилерії. Хто перший підготується і зробить влучний залп, той отримує суттєву перевагу. Щоб постійно тримати ворога під вогнем потрібно вчасно підвозити боєприпаси, — коментують відео військові.

Саме щоденні рейси до позицій артилеристів — це головне завдання для військових, що мають псевдо Єгер та Кузя.

Під обстрілами, на шаленій швидкості по бездоріжжю, з молитвою до всіх автомобільних богів хлопці везуть міни та провіант своїм побратимам. Щодня по три-п'ять екстремальних рейсів.

В одну з таких поїздок хлопці погодились взяти військових журналістів, які й зафільмували відео з передової.

Джерело: Ракурс


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