Ти не в Україні, а в Одесі - у мережі з'явився запис мовного скандалу

https://racurs.ua/ua/n172513-ty-ne-v-ukrayini-a-v-odesi-u-mereji-z-yavyvsya-zapys-movnogo-skandalu-video.html

Ракурс

Невідомий чоловік спробував влаштувати мовний скандал в Одесі, але у магазині, що продає мобільні телефони та аксесуари, він нарвався на херсонського патріота.

.

Ролик таємно записав продавець, до якого мав претензії один з покупців. чоловік обурився тим, що з ним спілкувалися українською. На відео показана друга частина конфлікту. Як можна зрозуміти зі слів його учасників, спочатку покупця обурило те, що з ним у магазині розмовляли українською.

Покупець дізнався, що продавець з Херсона і порадив йому розмовляти вдома українською, а в Одесі — російською, бо, мовляв, «Одеса — це не Україна».

Одесити мають право розмовляти російською, — заявив покупець.

У відповідь продавець відзначив, що державною в Україні є українська, а Одеса — це частина України.

Він попросив покупця відповідати українською і відмовився повідомляти суму боргу по телефонному рахунку.

Дуже швидко шовініста «вирахували».

З 16 липня за порушення мовного законодавства почнуть штрафувати, але це не стосується російської мови в побуті. За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, попри війну багато посадовців та політиків досі не хочуть переходити на українську мову.

З 16 липня в Україні набудуть чинності дві частини окремої статті мовного закону, згідно з якими тепер за порушення мовного законодавства накладатимуть штрафи.

Водночас Кремінь додав, що це не стосується російської мови в побуті. Це стосується лише мови офіційного спілкування, публічних заходів тощо, зокрема інформування очільниками держустанов про подій на фронті чи ситуацію в регіонах.

Мовний омбудсмен наголосив, що із 16 липня, відповідно до набуття змін про адміністративні правопорушення, вони матимуть право накладати штрафи щодо порушення мовного законодавства на всіх — чи це директор школи, чи посадовець, чи журналіст, чи представник сфери обслуговування.