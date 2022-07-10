Момент ракетного удару по багатоповерхівці в Часовому Ярі потрапив на відео

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Рашисти завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Часовому Ярі, скріншот відео
Момент ракетного удару по багатоповерхівці в Часовому Ярі потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n172536-moment-raketnogo-udaru-po-bagatopoverhivci-v-chasovomu-yari-potrapyv-na-video.htmlРакурс
Російські війська вчора, 9 липня, ввечері ракетами з установок «Ураган» завдали удару по багатоповерхівці в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
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Момент ракетного удару потрапив на відео, яке у своєму Telegram-каналі сьогодні, 10 липня, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.
У ДСНС інформують, що з-під завалів зруйнованої ракетним ударом багатоповерхівки вже дістали тіла восьми загиблих осіб.
Раніше повідомлялося, що, за словами місцевих мешканців, під завалами цього будинку могли опинитися понад 30 людей.
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