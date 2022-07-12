Фильтрацию украинцев в оккупированном Мариуполе показали на видео

Фильтрация украинцев в оккупированном Мариуполе. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/n172601-filtraciu-ukraincev-v-okkupirovannom-mariupole-pokazali-na-video.html

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Фільтрація громадян України в окупованому росіянами Маріуполі супроводжувалася приниженням місцевих мешканців.

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У мережі показали відео того, як російські солдати на блокпостах перевіряють українців. Загарбники змушували чоловіків роздягатися, шукали у цивільних татуювання, «схожі на азовські», і перевіряли мобільні телефони. Такі кадри радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у Telegram.

Як проходила фільтрація та перевірки людей в Маріуполі — найчастіше запитання, що ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднюємо кадри, як це відбувалось на початку окупації прямо в місті Маріуполь. Приниження, знущання та страх окупантів, — підписав він відео.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що російські загарбники не випускають чоловіків, які пройшли фільтрацію у таборах Маріуполя. Окупанти не розкривали причин утримання цивільних, але неофіційно зізнавалися, що людей готують як «резерв або для мобілізації, або для робіт».