ЕС заморозил 14 млрд евро российских активов. Фото: slovoidilo.ua

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Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро.

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Така сума активів була заморожена з 24 лютого 2022 року — з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Ці кошти складають активи олігархів та організацій. Про це 12 липня заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє RTBF.

На цей час ми заморозили — вихідні від олігархів та інших організацій — 13,8 млрд євро, так що це досить велика сума, — зазначив він.

За словами Рейндерса, понад 12 млрд євро з цієї суми надійшли від п’яти країн-учасниць ЄС. Єврокомісар відмовився називати ці країни, лише додав, бо в Брюсселі очікують, що інші країни Євросоюзу стануть активніше блокувати російські активи.

Нагадаємо, в країнах Євросоюзу внаслідок санкцій заблокували доступ олігархів та установ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро. Тільки в Німеччині заморожені депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти російських олігархів «потягнули» на суму 4,5 млрд євро.

Джерело: RTBF