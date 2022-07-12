Телеканалы Ахметова транслируют национальный телемарафон. Фото:

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Ракурс

Телеканали Ріната Ахметова з сьогоднішнього дня, 12 липня, почали транслювати національний телемарафон.

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Усі канали Медіа Групи Україна (МГУ) почали транслювати національні новини. При чому марафон показують не тільки канали «Україна» та «Україна 24», але й розважальні канали — НЛО TV, Індиго TV та навіть Футбол ½/3, які спеціалізували по спортивних матчах та новинах.

Сайти «Медіа Групи» теж припинили оновлюватися. Зокрема, новинний сайт «Сегодня» не оновлюється з вечора, 11 липня. А на веб-сторінці u24.ua остання новина стосується виходу Ахметова з медійного бізнесу.

Нагадаємо, 11 липня український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що відмовляється від свого медіабізнесу через набрання чинності закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Бізнесмен заявляв, що шестирічний термін, визначений цим законом для продажу медіаактивів, та російська воєнна агресія не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.