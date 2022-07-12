Тинь-тинь-тинь, накидали і квадрат відпрацювали - окупанти заздрять ювелірній роботі мінометників та артилеристів ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172605-tyn-tyn-tyn-nakydaly-i-kvadrat-vidpracuvaly-okupanty-zazdryat-uvelirniy-roboti-minometnykiv.html

Ракурс

Російські окупанти заздрять «ювелірній» роботі українських мінометників та артилеристів. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

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Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

Они (українські захисники — прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там, — розчаровано визнає окупант.

При цьому росіяни критично оцінюють роботу своєї авіації. У розмові йдеться про те, що це «робота на публіку». Насправді «сушка» чи вертоліт" може раз на день здалеку відпрацювати по позиціях ЗСУ і втекти.

Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські мінометники та артилеристи влучають по цілях:

У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристреленные.

СБУ відзначає, що це обговорення перехопили ще до вибухів на складах у Новій Каховці, Херсоні та Чорнобаївці — тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.