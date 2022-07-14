ЗМІ розкрили суть перших домовленостей на переговорах щодо деблокади українських портів

https://racurs.ua/ua/n172661-zmi-rozkryly-sut-pershyh-domovlenostey-na-peregovorah-schodo-deblokady-ukrayinskyh-portiv.html

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У Туреччині 13 липня відбулися переговори щодо розблокування експорту українського зерна.

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Туреччина та росія раніше досягли попередньої домовленості про відновлення постачання української агропродукції з Одеси, пише Bloomberg.

Головна теза — Туреччина запропонувала військову допомогу для розмінування узбережжя Одеси та супровід суден із зерном. Останній відбуватиметься під егідою ООН.

За даними The Wall Street Journal, делегації Туреччини, України, росії і ООН попередньо узгодили деблокаду трьох українських портів — Одеського, Чорноморського та «Південного».

WSJ при цьому посилається на джерело, знайоме з ходом переговорів. Видання стверджує про такий механізм руху зерна: воно відправиться з трьох портів у конвоях у супроводі українських військових кораблів.

На їх маршруті діятиме захист, частково буде проведене розмінування. Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти, а ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Forbes пише, що «сторони узгоджують розблокування Одеського, Чорноморського та „Південного“ портів».

Водночас керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, що коментувати результати першого раунду переговорів ще зарано.