На Луганщині пенсіонерам "дозволили" долучатися до розбору завалів

https://racurs.ua/ua/n172660-okupanty-dozvolyly-pensioneram-luganschyny-doluchatysya-do-rozboru-zavaliv.html

Ракурс

Так званий «уряд» російського утворення «лнр» прийняв постанову, яка дозволяє залучати пенсіонерів до розбирання завалів.

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Про це 14 липня повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Окупанти вже сформували відповідний реєстр пенсіонерів.

У Сєвєродонецьку за оформленням пенсій звернулися близько 220 громадян. Це сталося після того, як окупанти почали формувати реєстр пенсіонерів, а також оголосили про перепис населення, який хочуть дуже швидко провести на окупованій території.

Одна із причин проведення перепису, на думку Гайдая, це саме формування реєстру пенсіонерів.

220 громадян, які звернулися по російську пенсію, — це з 8 тис. населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії — ще невідомо. Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка «…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера». Тобто, зібрали особисті дані та дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без «дозволу» цього робити було неможна. Знайшли робочу силу", — вважає голова ОВА.

Гайдай повідомив також, що ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.