Українські ВМС доповіли про ситуацію в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n172659-24-rosiyskyh-rakety-ukrayinski-vms-dopovily-pro-sytuaciu-v-chornomu-mori.html

Ракурс

Українські ВМС доповіли про ситуацію в Чорному морі станом на 14 липня.

.

У повідомленні українських військових моряків йдеться, що противник продовжує утримувати у готовності до завдання ракетних ударів чотири носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» в Чорному морі.

Загальний потенційний залп російських нацистів може становити 24 ракети.

В Середземному морі русня тримає наразі до п’яти носіїв «Калібрів» і два ракетних крейсери.

Контроль морських комунікацій в Азовському морі росіяни здійснюють шістьма кораблями та катерами.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря 27 суден, до Чорного моря — 32 судна.

Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, як і раніше, відбувається з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), що є порушенням міжнародних конвенцій.