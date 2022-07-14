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24 российские ракеты - украинские ВМС доложили о ситуации в Черном море

24 российские ракеты — украинские ВМС доложили о ситуации в Черном море

14 июл 2022, 10:12
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Українські ВМС доповіли про ситуацію в Чорному морі станом на 14 липня.



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У повідомленні українських військових моряків йдеться, що противник продовжує утримувати у готовності до завдання ракетних ударів чотири носії оперативно-тактичних ракет «Калібр» в Чорному морі.

Загальний потенційний залп російських нацистів може становити 24 ракети.

В Середземному морі русня тримає наразі до п’яти носіїв «Калібрів» і два ракетних крейсери.

Контроль морських комунікацій в Азовському морі росіяни здійснюють шістьма кораблями та катерами.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря 27 суден, до Чорного моря — 32 судна.

Рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, як і раніше, відбувається з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації (AIS), що є порушенням міжнародних конвенцій.

Источник: Ракурс


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