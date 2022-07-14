Армія рф гальмує - наступ стримує застаріла техніка і тактика радянської епохи

https://racurs.ua/ua/n172658-armiya-rf-galmuie-nastup-strymuie-zastarila-tehnika-i-taktyka-radyanskoyi-epohy.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії стверджує, що попри щільність російських обстрілів на Донбасі армія рф за останні 72 години не досягла суттєвого просування — їй загрожує втрата будь-якої переваги.

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У звіті британських розвідників за 14 липня стверджується, що застаріла техніка і тактика радянської епохи не дозволяє росіянам нарощувати активний наступ.

У звіті повідомляється, що за останню добу росіяни не досягли значних територіальних успіхів і ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська.

Для нарощування темпів наступу потрібна переважна перевага в чисельності, яку росія нині не в змозі забезпечити.

Крім того, у звіті згадується про перспективу широких переговорів між Києвом та москвою.

Незважаючи на переговори між делегаціями України, росії, Туреччини та ООН з експорту зерна, що відбулися 13 липня, і нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення конфлікту залишаються туманними, — відзначають аналітики розвідки Великої Британії.

«Ракурс» раніше повідомляв, що, за даними Інституту вивчення війни, президент рф володимир путін спустив наказ у регіони формувати «добровольчі батальйони» для відряджання на війну проти України.