Зеленский опубликовал видео из обстрелянного рашистами центра Винницы

https://racurs.ua/n172664-zelenskiy-opublikoval-video-iz-obstrelyannogo-rashistami-centra-vinnicy.html

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Президент Володимир Зеленський 14 липня опублікував відео з місця влучання російських ракет у центрі Вінниці.

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Щодня росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист, — написав він.

Наразі влада повідомила про шістьох поранених та двох загиблих, серед яких маленька дитина. Над ліквідацією вогню працюють ДСНС, поліція та медики. Нардеп Олексій Гончаренко написав про шістьох загиблих, а заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про вісьмох.

Як повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко, у Вінницю направлено спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.

Рух громадського транспорту за центральним мостом змінено. Рух трамвая призупинений. Тролейбуси прямують тільки по Брацлавській, повідомляє Вінницька міськрада.