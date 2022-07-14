Мразота серед нас - патрульні Запоріжжя упіймали юнаків, які шпигували за інфраструктурою міста

https://racurs.ua/ua/n172665-mrazota-sered-nas-patrulni-upiymaly-unakiv-yaki-shpyguvaly-za-infrastrukturou-zaporijjya-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі патрульні 13 липня отримали інформацію про підозрілих юнаків, які фотографували об'єкти критичної інфраструктури.

.

Як повідомив у Фейсбук заступник голови Нацполіції Олексій Білошицький, патруль відпрацював і виявив «двох підсвинків 20 та 19 років».

Вони мали з собою чотири мобільні телефони, у яких правоохоронці знайшли листування, яке свідчить про шпигунство. У записах були розцінки на фотографії об'єктів.

Замість забезпечення безпеки власної держави, мудаки працюють на недокраїну за якісь копійки. Мразота серед нас. Громадянам дякую за пильність. Патрульним — за службу. Переможемо, — прокоментував фото Білошицький.

Нагадаємо, що 13 липня війська обстріляли Запоріжжя ракетами. Зафіксували два «прильоти» по місту-мільйоннику.