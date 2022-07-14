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Ракурс
Мразота серед нас - патрульні Запоріжжя упіймали юнаків, які шпигували за інфраструктурою міста

Мразота серед нас — патрульні упіймали юнаків, які шпигували за інфраструктурою Запоріжжя (ФОТО)

14 лип 2022, 12:22
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У Запоріжжі патрульні 13 липня отримали інформацію про підозрілих юнаків, які фотографували об'єкти критичної інфраструктури.



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Як повідомив у Фейсбук заступник голови Нацполіції Олексій Білошицький, патруль відпрацював і виявив «двох підсвинків 20 та 19 років».

Вони мали з собою чотири мобільні телефони, у яких правоохоронці знайшли листування, яке свідчить про шпигунство. У записах були розцінки на фотографії об'єктів.

Замість забезпечення безпеки власної держави, мудаки працюють на недокраїну за якісь копійки. Мразота серед нас. Громадянам дякую за пильність. Патрульним — за службу. Переможемо, — прокоментував фото Білошицький.

Мразота серед нас - патрульні Запоріжжя упіймали юнаків, які шпигували за інфраструктурою міста

Мразота серед нас - патрульні Запоріжжя упіймали юнаків, які шпигували за інфраструктурою міста

Нагадаємо, що 13 липня війська обстріляли Запоріжжя ракетами. Зафіксували два «прильоти» по місту-мільйоннику.

Джерело: Ракурс


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