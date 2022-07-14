Генштаб ВСУ объяснил изменения по поводу военного учета женщин в Украине

https://racurs.ua/n172671-genshtab-vsu-obyasnil-izmeneniya-po-povodu-voennogo-ucheta-jenschin-v-ukraine.html

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ пояснив зміни з приводу військового обліку жінок в Україні.

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Генштаб повідомив, що досвід розгортання військових частин до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Тому військові опрацювали пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Пропонується включити жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Отож, Генштаб опрацював пропозиції щодо внесення змін до «Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок перебуває нині на посадах медперсоналу, у підрозділах зв’язку, морально-психологічного забезпечення, працюють діловодами, бухгалтерами та кухарями. Наразі у Збройних силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.