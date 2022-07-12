Женщины, ставшие с 1 октября на военный учет, не смогут выехать за границу

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Жінки, які з 1 жовтня стануть на військовий облік, не зможуть виїхати за кордон. Зробити це буде можливо тільки отримавши спеціальний дозвіл від військкоматів.

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Військовий облік для жінок стартує від 1 жовтня 2022 року. Стати на облік в умовах воєнного стану можна не чекаючи жовтня, а вже зараз, розповів в коментарі для проекту «Розмова про важливе» на YouTube-каналі ТСН.ua колишній радник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

На облік можуть стати жінки молодші 60 років, не мають протипоказань через здоров’я та професія чи фах якої є у наказі Міноборони.

Ті жінки, які від 1 жовтня будуть на військовому обліку і багато з них уже там було, по тих професіях, які були раніше заброньовані, підпадають під загальні правила — вони можуть виїхати тільки відповідно до певного дозволу. Це те саме, що нині стосується чоловіків. Вони можуть виїхати, але їм потрібен для цього окремий дозвіл або внесення у спеціальну систему. Це стосуватиметься невеликої кількості жінок: 2−3 тис. осіб і цього ніхто суттєво не відчує, — розповів Андрусів.

Раніше в Міноборони заявили, що інформація про мобілізацію жінок в Україні — це фейк, на якому не треба спекулювати під час війни.